Кушанашвили: призрак Шатунова приходит к Разину сразу после выключения света

Журналист Отар Кушанашвили присоединился к обвинениям в адрес продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина на тему, что его действия негативно повлияли на здоровье Юрия Шатунова. Свое мнение он высказал в собственном шоу «Каково?!» на YouTube.

Кушанашвили считает, что Разин давно мог прекратить судебные разбирательства с Шатуновым, которые длились 17 лет. По словам журналиста, из-за своей настойчивости продюсер сам себя наказал. Отар надеется, что тот не станет продолжать отстаивать свою позицию в суде.

«Напрасно думаете, что Разин — чучело, набитое соломой. Я и сам так раньше думал, но он человек сострадательный. Если продлит судебные процессы, тогда выражу ему фи. А так, он же отравил себе жизнь. Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как он выключает свет и готовится ко сну. Разин не содействовал нормальной жизни Шатунова этими судами», — утверждает Кушанашвили.

Певец Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Ему стало плохо во время загородного отдыха. Певца доставили в больницу подмосковного Домодедово, но врачам не удалось его спасти. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище Москвы, вторая же была отправлена в Германию.

Близкие Шатунова уверены, что внезапная смерть была спровоцирована стрессом и переживаниями из-за судов артиста с Разиным. За несколько дней до кончины суд вынес решение в пользу экс-солиста «Ласкового мая». Однако нервотрепка сказалась на работе сердца. Разин же убеждает — он ни в чем не виноват.

Как ранее писал 5-tv.ru, королева русского шансона Любовь Успенская была возмущена поведением Разина, который при жизни Шатунова исполнял песни под его фонограмму.