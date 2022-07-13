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Многие россияне считают, что спорт положительно влияет на карьеру

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 27

Спорт активизирует работу мозга, дисциплинирует и снижает уровень стресса.

Многие россияне считают, что спорт положительно влияет на карьеру

Фото: Depositphotos / bondarchik

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Кто сказал, что работа и спорт — вещи несовместимые? Более того в проведенном исследовании сервисом Работа.ру выяснилось, что россияне считают спорт положительным фактором, который однозначно хорошо влияет на их карьеру. Всего было опрошено около трех тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов страны.

Так, 48% россиян считают, что спортивные люди более успешны в выстраивании карьеры. А вот 52% думают, что связь между спортом и карьерой отсутствует.

Многие из респондентов из тех, кто верит в положительное влияние спорта на карьеру, 66% отмечают, что физические нагрузки способствуют повышению работоспособности и улучшают здоровье. Больше половины (53%) указывают на то, что спорт учит преодолевать трудности.

«Корреляция между спортом и успехом действительно существует. Множество исследований доказывают, что спорт активизирует работу мозга, делает нас увереннее в себе, дисциплинирует, снижает уровень стресса, что положительно сказывается на успехах в работе или учебе. Поэтому во многих компаниях организуются спортивные клубы, которые также поднимают мотивацию сотрудников и укрепляют отношения между сотрудниками», — рассказывает в беседе с Газета.ру директор по персоналу и организационному развитию Работа.ру Юлия Санина.

Также 35% людей думает, что физическая форма имеет важное значение в определенных профессиях. 34% полагают, что спорт формирует лидерские качества. Каждый третий (31%) указывает, что спортивных людей, находящихся в хорошей форме охотнее, продвигают по карьере. Еще 17% рассказали, что проверили это на личном опыте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Министр спорта Олег Матыцин получил паспорт болельщика.

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