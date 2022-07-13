Маков день или Стожары: почему 16 июля 2022 считается крайне неудачным

Православная церковь 16 июля чтит память святых благоверных князей Василия и Константина Ярославских, а также мучеников Мокия и Марка.

Благоверные князья Василий и Константин Ярославские

Фото: patriarchia.ru

Братья жили в XIII веке в тяжелые для русской земли времена сражений с войсками монголо-татар под предводительством хана Батыя.

Василий несколько раз с 1242 по 1249 годы ездил в Золотую Орду. Он со смирением принимал все невзгоды, много молился. Князь умер в юном возрасте после тяжелой болезни. Его тело упокоили в Ярославском Успенском соборе.

Младший брат Константин на краткое время унаследовал престол. В 1267 году татарские отряды подошли к Ярославлю. Князь вместе с дружиной встал на защиту земель. В бою у реки Которосли погибло много воинов, в том числе и князь Константин. Его похоронили рядом с братом.

Через два с половиной столетия после их смерти во время строительства нового храма в Ярославле в земле были найдены нетленные мощи князей, вокруг которых начали происходить чудеса и исцеления. В тот же год Василия и Константина Ярославских причислили к лику святых.

Святые Мокий и Марк

Фото: patriarchia.ru

Мокий и Марк жили в III–IV веках в Римской империи при правлении Максимиана. Они исповедовали христианство в период религиозных гонений.

Мокия и Марка схватили и пытались заставить поклонятся языческим идолам, но те отказались, за что были приговорены к казни.

Когда их вели к месту казни, на дорогу выбежал ребенок и стал мешать идти стражникам. За это язычники безжалостно избили ребенка ремнями. Увидев это, Мокий и Марк еще больше укрепились в правильности выбора веры. И когда палач в последний раз предложил им перейти в язычество ради спасения жизни, мученики наотрез оказались. Приговор был приведен в исполнение.

16 июля — Маков день или Стожары

В народном календаре 16 июля прозвали Маковым днем — возможно, из-за созвучия с именем святых Мокия и Марка.

Как бы то ни было, в это время у крестьян было принято собирать урожай мака. И с этим растением связано множество поверий. Так, маку приписывалась магическая способность привлекать богатство — из-за огромного количества зерен в коробочке он считался символом достатка. Кроме того, из-за снотворных свойств мака люди верили, что он может усыплять злых духов.

На Руси мак активно использовался также в народной медицине. Препаратами, изготовленными на его основе, лечили кашель, диарею, дизентерию, патологии мочеполовой системы.

В Маков день крестьяне сыпали множество зерен в один, три, или девять колодцев, отождествляя большое количество маковых зернышек с множеством капель дождя. Собранный мак в этот день считался великолепным оберегом от злых духов. Мак применяли в качестве начинки в процессе выпекания сдобы.

Крестьяне 16 июля активно заготавливали сено на зиму и спешили это сделать до ливня. Женщины с детьми выходили в поля, и приговаривая: «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает», танцевали вокруг стогов свежескошенного сена.

16 июля имеет и другое название — Стожары. Так люди именовали скопление Плеяд в созвездии Тельца. Их появление на небе предвещало охотникам удачу; если же стожар видно не было — в лес не стоило и отправляться. Считается если на звездном небе 16 июля в небе видна медведица, то охотнику повезет с поимкой медведя.

Чего нельзя делать 16 июля

В народе Маков день с давних времен считался крайне несчастливым и даже опасным.

Поэтому 16 июля не стоит начинать никаких новых и важных дел. Не рекомендуется ставить цели и планировать будущее.

А если есть такая возможность, лучше вообще не выходить из дома и как можно меньше общаться с родственниками во избежание недоразумений и неприятных последствий.

Также нельзя жадничать и отказывать людям в помощи.

Кроме того, лучше перенести посадку растений на другой день. Иначе цветы или рассада быстро засохнут и увянут.

Что можно делать в Маков день

В Маков день с давних времен из одноименного растения делали обереги, которые помогают противостоять злым силам и привлекать в дом благосостояние. Для этого горстку семян мака освящали в церкви и потом зашивали в мешочек, который носили с собой или держали дома.

А тем, кто вступает в брак 16 июля, для защиты молодой семьи от зависти и несчастий на время свадебной церемонии насыпали в обувь мак.

Издавна Маков день считался благоприятным для сенокоса, охоты, сбора мака.

Народные приметы на 16 июля