Юрист рассказала, как заставить соседей перестать бить своего ребенка

Воспитание детей путем порок до сих пор встречается в ряде семей. Но что делать соседям, которые стали невольными свидетелями подобного? Об этом Газете.ru рассказала юрист Стелла Новрадова-Вассилиади.

Для начала следует предложить другим соседям составить обращение в правоохранительные органы. По словам юриста, оно должно быть сделано в письменном виде с указанием ФИО, даты и адреса для получения ответа.

«В заявлении достаточно описать ситуацию в целом — без указания конкретных дат и времени. Если вам известны дополнительные сведения, например, что родители злоупотребляют алкоголем, а ребенок не ухожен, выглядит нездоровым, есть синяки и ссадины, то следует упомянуть это в заявлении. Наилучшим вариантом будет, если вы составите коллективное обращение. Для этого поговорите сначала с соседями неблагополучной семьи, либо с другими очевидцами жестокого обращения с ребенком», — объяснила юрист.

Как считает Новрадова-Василиади, многие граждане хотят помочь детям из неблагополучных семей, но не знают правильных способов. Еще одна распространенная причина бездействия — нерешительность.

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