МО РФ: три украинских самолета ликвидированы российскими истребителями
Еще один украинский самолет Су-25 уничтожили в Николаевской области.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Три самолета ВСУ сбиты российскими истребителями. Уничтожение Су-25, Су-24 произошло неподалеку от Новоукраинки и Барвенково в ДНР, а МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также ликвидировали еще один украинский самолет Су-25, но уже неподалеку населенного пункта Широкое в Николаевской области.
Всего средствами ПВО за сутки уничтожены девять вражеских беспилотников, пять украинских баллистических ракет «Точка-У», и в воздухе сбиты 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
В этот же день ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу переброшенного 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны из Киева. Пять боевиков ликвидировали на месте, а десять их них взяты в плен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пусковые установки Harpoon были уничтожены русскими «Искандерами» под Одессой.
- 13 июл
- Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»
- 13 июл
- «Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
- 13 июл
- Пушилин: наемников в ДНР расстреляют в случае отклонения их апелляций
- 13 июл
- Минобороны заявили о ликвидации свыше 350 националистов на заводе в Николаеве
- 13 июл
- ВС РФ уничтожили переброшенную из Киева под Харьков диверсионную группу ВСУ
- 13 июл
- Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
- 13 июл
- Украина провела запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС
- 13 июл
- Народная милиция ЛНР: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
- 13 июл
- Минобороны показало телемост между участвующими в СВО военными и их родными
- 13 июл
- Военкор «Известий» показал тренировки бойцов легендарного штурмового батальона «Сомали»
Читайте также
50%
-2.45 58.76
-3.05
Нашли ошибку?