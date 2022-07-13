ВС РФ уничтожили переброшенную из Киева под Харьков диверсионную группу ВСУ
Высокоточными ракетами воздушного базирования на Николаевском судостроительном заводе уничтожены 350 сосредоточений живой силы националистов.
Фото, видео: © РИА Новости / Марина Лысцева; Минобороны РФ
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ВС РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу переброшенного 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны из Киева. Пять боевиков на месте уничтожены, а 10 националистов взяты в плен. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В том числе он заявил, что высокоточными ракетами воздушного базирования на Николаевском судостроительном заводе уничтожены 350 сосредоточений живой силы ВСУ и 20 единиц военной техники из оперативно-тактической группы «Каховка».
После удара высокоточным оружием ВКС РФ по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады на востоке Николаева ликвидировано до 70 националистов украинской артиллерии, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше десяти автомобильной и специальной военной техники, отметил Конашенков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пусковые установки Harpoon были уничтожены русскими «Искандерами» под Одессой.
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