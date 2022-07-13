Андрей Налива: что нужно делать 17 июля 2022 для скорого замужества

17 июля православная церковь чтит память трех святых Андреев — Боголюбского, Рублева и Критского. В народе праздник получил название Андрей Налива.

Святой Андрей Боголюбский

Святой князь Андрей Боголюбский жил в XII веке. В истории Древней Руси известен не только как сын князя Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, но и как очень верующий человек.

Фото: tatmitropolia.ru

За свою жизнь Андрей Боголюбский успел возвести более 30 храмов, а также благодаря именно ему икона Божьей Матери обрела новый дом во Владимире.

Согласно легенде, узнав, что в Вышгородском женском Богородичном монастыре есть уникальный образ Богородицы, князь подговорил священника и вынес икону ночью. Боголюбский хотел перевезти священное изображение в Ростов, но неподалеку от Владимира его конь остановился и не пожелал двигаться с места.

Князю пришлось заночевать прямо в поле. Тогда ему явилась Богородица и велела оставить ее образ во Владимире. Согласно распоряжению Андрея, на месте видения возвели город Боголюбово. Позже рядом с ним построили церковь Покрова на Нерли.

После смерти святого похоронили во Владимире. В 1820-м его мощи перенесли в серебряную раку.

Житие святого Андрея Рублева

Фото: patriarchia.ru

К сожалению, до наших дней дошло очень мало сведений из жизнеописания иконописца Андрея Рублева.

Известно, что он родился в 1360–1370 годах в семье ремесленников. Жил в Троицкой обители, находился в послушании у Никона Радонежского. Затем перевелся в Спасо-Андроников монастырь в Москву. Участвовал в создании иконостаса и росписи Благовещенского собора в Москве, Троицкого собора Сергиевой обители, собора Успения Пресвятой Богородицы во Владимире.

Иконы Андрея Рублева имеют большую ценность, ведь уже при жизни многие из них почитались как чудотворные. Самую знаменитую, «Живоначальную Троицу», он написал для преподобного Сергия Чудотворца. Не менее известные работы Андрея Рублева — «Спас в силах», миниатюры для «Евангелия Хитрово».

17 июля — Андрей Налива или Андреев день

В народном календаре славян 17 июля получило название Андрей Налива, а все потому, что зачастую к этому дню наливались овсяные колосья. Крестьяне с нетерпением ждали дождя. Считалось, что «Андреевский» дождик благоприятен для посевов и сулит богатый урожай.

На Андрея крестьяне чистили овсяное поле и заготавливали сено. День проходил в неустанном труде. Было принято готовить вкусную овсяную кашу, а хозяйки вставали пораньше, чтобы накормить кашей всю семью. Прежде чем приступить к трапезе, однако, необходимо было накормить лошадей, ведь от их выносливости, силы и здоровья зависел успех летней напряженной работы во время жатвы и уборки хлеба.

Другой славянский обычай в этот праздник был связан с женитьбой. Если девушка хочет выйти замуж в ближайшее время, то необходимо сварить овсяный кисель и выпить его до капли, при этом думая о скорой свадьбе.

Что можно делать 17 июля

Чтобы защитить дом от нечистой силой, 17 июля собирали зверобой и поджигали его. Считалось, что дым от пучка травы убьет всех злых духов, которые поселились в комнатах.

Главным блюдом на столе в этот день была овсяная каша. Хозяйки специально вставали пораньше, чтобы накормить ей всех членов семьи.

В такой праздник нужно избавиться от негативных мыслей и настроиться на положительный лад.

Отличный день для гаданий и приворотов. Считалось, что ритуалы любовной магии, проведенные в этот день, будут успешны.

Большую часть времени лучше посвятить работе — результаты усердного труда не заставят себя долго ждать.

Что нельзя делать на Андрея Наливу

Согласно народному поверью, в Андреев день нельзя планировать важные дела на первую половину дня. Есть вероятность, что все, что человек начнет делать утром, принесет неприятности.

Желательно не спешить и не суетиться, иначе не отвертеться от бед.

Также сегодня не рекомендуется на Андрея Наливу давать и брать деньги взаймы. Иначе вы обрекаете себя на финансовые трудности. Кроме того, чтобы сохранить гармонию в семье и спасти брак, лучше сгладить конфликты и постараться воздержаться от ссор.

17 июля строго на строго запрещается поддаваться чувству ревности. Даже легкое недовольство любимым человеком может негативно сказаться на будущей семейной жизни, а чувство недоверия к нему в этот день способно привести к настоящей измене.

Нельзя оставлять детей одних, даже совсем ненадолго. Это может грозить большим испугом. Наказание же ребенка может привести к тому, что он замкнется в себе.

На Руси верили, что всякие излишества в этот день могут негативно сказаться на будущем. Все купленные 17 июля сверх меры вещи приведут к расстройству и долго не прослужат.

Приметы на 17 июля