КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики
Ранее республику признали Россия, Сирия, Абхазия и Южная Осетия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia
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Северная Корея 13 июля признала независимость Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», — написал Пушилин.
По словам главы республики, они признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса.
«Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», подытожил глава в своем сообщении.
Северная Корея стала еще одним государством, признавшим независимость ДНР. Ранее ее признали Россия, Сирия, Абхазия и Южная Осетия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взятых в плен в ЛНР белорусских наемников могут казнить.
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