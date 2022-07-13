Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Газпром» не получал документы о праве Siemens на вывоз турбины из Канады

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 106

«Газпром» заявил, что не располагает документами о вывозе из Канады оборудования Siemens

«Газпром» не получал документы о праве Siemens на вывоз турбины из Канады

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner / dpa

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Дальнейшая работа газопровода «Северный поток» остается под вопросом, дали понять в компании.

«Газпром» не получал документы о праве компании Siemens на вывоз из Канады находящейся там на ремонте турбины, поэтому не может прогнозировать дальнейшую работу газопровода «Северный поток». Об этом заявили в самой компании.

«„Газпром“ не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС „Портовая“. В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС „Портовая“, которая является критически важным объектом для газопровода „Северный поток“», — цитирует сообщение компании EADaily.

15 июня стало известно, что одна из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта не была доставлена в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

В то же время «Газпром» сообщил, что на трубопроводе «Северный поток» возникли технические проблемы, в связи с чем суточная производительность трубопровода упала на 40%. В компании сообщили, что поставки газа могут снизиться примерно на 70 миллионов кубометров в связи с нехваткой оборудования, ограничениях на станциях и задержке техники в сервисе техобслуживания.

7 июля Германия призвала Канаду отдать ей турбину газопровода «Северный поток», необходимую для заполнения хранилищ голубым топливом. Через день стало известно, что Канада вернет турбину, однако, чтобы избежать санкций, оборудование будет отправлено в Германию, которая уже передаст его «Газпрому».

Siemens Energy поставила в Россию аэродеривативные турбины для компрессорной станции «Северного потока» в 2009 году. Оборудование приводит в действие компрессоры, регулирующие давление в газопроводе. Бесперебойная работа всей системы требует регулярного профессионального ремонта турбин. Одна из них с этой целью была направлена в Монреаль, так как только там проведение работ оказалось возможным.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на Украине раскритиковали Канаду за решение вернуть турбину для «Северного потока».

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.53
-0.32 58.90
0.14
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

8:30
Сбежавшая из РФ Чулпан Хаматова подверглась психологическому насилию в Латвии
8:18
Засекреченная встреча: о чем договорились РФ, Турция, Украина и ООН в Стамбуле
8:07
В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину
7:59
Дана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией
7:44
Диетолог рассказала, как побороть зависимость от фастфуда
7:32
Элджей обвинил жениха Манижи в плагиате из-за клипа для Карди Би

Сейчас читают

Иммунолог Болибок раскрыл, как поведет себя оспа обезьян в России
"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой
Стало известно о главном страхе главы МИД Германии перед Лавровым
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год