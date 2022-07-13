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Еврокомиссия рекомендовала снять запрет на железнодорожный транзит в Калининград

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 91

ЕК заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешен при условии контроля

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Голенков; 5-tv.ru

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Пояснения к регламенту перевозки санкционных грузов из России появились на сайте организации.

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под антироссийские санкции товаров в Калининград при условии соответствующего контроля. Об этом говорится в пояснениях, опубликованных на сайте ЕК.

«Подтверждается, что транзит подпадающих под санкции товаров автомобильным транспортом с российскими операторами не разрешен в соответствии с санкциями Евросоюза. Аналогичного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов, проводить контроль товаров», — указано в документе.

Вместе с тем отмечается, что транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного и двойного назначения запрещен независимо от способа транспортировки.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с транзитом в Калининград еще не разрешена, и никаких окончательных договоренностей пока нет.

До этого появилась информация, что Евросоюз договорился с Россией по транзиту санкционных товаров в Калининградскую область. В перечень вошли стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие.

18 июня Литва заблокировала железнодорожный транзит российских грузов в Калининградскую область через свою территорию. Ограничения затронули примерно 30% поставок. Это ожидаемо вызвало резкую реакцию в Москве. В западной прессе даже появились сообщения, что из-за блокады Калининграда Сувалкский коридор стал самым опасным местом на Земле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь призвал подумать над сокращением транзита в Евросоюз через территорию России.

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