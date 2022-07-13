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Молчала 20 лет: Саша Савельева впервые призналась в чувствах к Александру Асташенку

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 5 280

Саша Савельева впервые призналась в чувствах к Александру Асташенку

Молчала 20 лет: Саша Савельева впервые призналась в чувствах к Александру Асташенку

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Знаменитости участвовали в первом сезоне реалити-шоу «Фабрика звезд» 20 лет назад. Поклонники предполагали, что они испытывали симпатию друг к другу, но правда открылась только сейчас.

Певица Александра Савельева призналась, что во времена первой «Фабрики звезд», ей нравился ее коллега из группы «Корни» Александр Асташенок. Об этом она рассказала телеведущей Яне Чуриковой, представляющей серию выпусков, которые посвящены реалити-шоу.

Первый сезон стартовал 13 октября 2002 года. 20 лет назад молодые артисты появились в звездном доме, чтобы там учиться, развиваться и выходить на большую сцену. Россияне могли видеть не только выступления певцов, но и их закулисную жизнь, где бурлили страсти и зарождались чувства. Тогда много говорили о возможном романе Саши Савельевой и Александра Асташенка — будущий солист группы «Корни» оказывал знаки внимания юной певице. На концертах они всегда сидели близко друг к другу, а камеры то и дело ловили их влюбленные взгляды.

«На „Фабрике звезд“ мне нравился Асташенок!» — спустя 20 лет призналась Савельева.

Оба артиста после выпуска из «Фабрики» состояли в продюсерском центре Игоря Матвиенко. Александра стала солисткой группы «Фабрика», а затем начала сольную карьеру. Асташенок же был в группе «Корни».

Сейчас они оба состоялись в отношениях. Певец женился на Елене Венгржиновской, которая старше его на 13 лет. У них есть дочь Виктория. Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафонова. У пары родился сын Леон.

Как ранее писал 5-tv.ru, Саша Савельева по случаю трехлетия сына Леона порадовала поклонников трогательным видео с ним. Все это время знаменитость скрывала мальчика от публики.

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