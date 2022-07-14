Безоружные фермеры были вынуждены отвечать на уничтожение их урожая националистами только съемкой видео. Если бы не это, западная пресса уже обвиняла бы во всем Россию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Popsuevich; 5-tv.ru

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Сейчас кадры, после просмотра которых сразу становится ясно, кто и как относится к людям на Украине.

Вертолет с опознавательными знаками ВСУ кружит над полями пшеницы в прифронтовой зоне и отстреливает тепловые ловушки, чтобы поджечь урожай.

Безоружные фермеры может и хотели бы выпустить по таким «защитникам» родной земли пару ракет, но в руках у них только телефоны с камерой.

А если бы не было и этого, то в ближайшее время все западные издания наперебой говорили бы о том, что русские жгут украинский урожай.

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