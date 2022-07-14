Сейчас кадры, после просмотра которых сразу становится ясно, кто и как относится к людям на Украине.

Вертолет с опознавательными знаками ВСУ кружит над полями пшеницы в прифронтовой зоне и отстреливает тепловые ловушки, чтобы поджечь урожай.

Безоружные фермеры может и хотели бы выпустить по таким «защитникам» родной земли пару ракет, но в руках у них только телефоны с камерой.

А если бы не было и этого, то в ближайшее время все западные издания наперебой говорили бы о том, что русские жгут украинский урожай.