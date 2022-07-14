Задержанной по подозрению в краже редкого издания книги Пастернака оказалась иностранка

Фото, видео: 5-tv.ru

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По версии следствия, ценный томик вынесла из Национальной библиотеки Карелии 35-летняя женщина. Несколько лет назад такое издание писателя продали на аукционе за пять миллионов рублей.

Национальная библиотека Карелии не досчиталась уникального издания Бориса Пастернака. По версии следствия, книгу оттуда вынесла 35-летняя иностранка.

Кто она, откуда — непонятно, но с ценным томиком женщина отправилась прямиком на вокзал. Там любительницу почитать и задержала полиция.

Что она собиралась делать с присвоенным дальше — пока неизвестно. Однако несколько лет назад такое издание продали с аукциона за пять миллионов рублей.

И это неудивительно, учитывая, что практически весь тираж «Избранного» 1948 года издания в свое время уничтожили из-за критики в адрес Пастернака.

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