Адвокат Алешкин опроверг возбуждение уголовного дела в отношении Максима Галкина

Адвокат раскрыл подробности по уголовному делу Максима Галкина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Речь идет о распространении заведомо ложных сведений.

В отношении юмориста Максима Галкина пока не возбуждено уголовное дело по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом KP.RU сообщил адвокат Алексей Алешкин.

Ранее экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что сбежаший из России муж Аллы Пугачевой оказался фигурантом уголовного дела по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. По его словам, как только шоумен появится в Турции, его тут же могут экстрадировать в Россию и лишить свободы на срок до семи лет.

Адвокат Андрей Алешин рассказал, что это не совсем так. Во-первых, Худяков сослался на некоего блогера, который написал обращение в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Галкина. Речи об уголовном деле пока не идет, потому что не проведена проверка.

«Во-первых, СК должен эту самую проверку начать. Во-вторых, проверка заканчивается двумя вариантами: либо возбуждением уголовного дела, либо отказом от него. В-третьих, если дело все-таки возбуждается, об этом выносится специальное постановление. В истории с Максимом Галкиным я ничего из этого пока не видел», — объяснил юрист.

Алешин добавил, что максимальное наказание по статье, которую вменяют Галкину, — до трех лет лишения свободы, а не семи. К тому же, если тяжесть преступления небольшая, суд не арестовывает обвиняемого. А экстрадировать без ареста не могут.

Отметим, что Следственный комитет не дал пока официального комментария по поводу возбуждения уголовного дела в отношении Максима Галкина.

Муж Аллы Пугачевой вместе с женой и детьми покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции по защите Донбасса. За это время он неоднократно на своих выступлениях оскорблял россиян, а также высказывался против действий властей РФ и российских военнослужащих. На этом фоне многие поклонники отвернулись от звездной семьи. 

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Вика Цыганова заявила, что уголовное дело Максима Галкина должно быть доведено до исполнения.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.53
-0.32 58.90
0.14
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

8:30
Сбежавшая из РФ Чулпан Хаматова подверглась психологическому насилию в Латвии
8:18
Засекреченная встреча: о чем договорились РФ, Турция, Украина и ООН в Стамбуле
8:07
В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину
7:59
Дана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией
7:44
Диетолог рассказала, как побороть зависимость от фастфуда
7:32
Элджей обвинил жениха Манижи в плагиате из-за клипа для Карди Би

Сейчас читают

Иммунолог Болибок раскрыл, как поведет себя оспа обезьян в России
"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой
Стало известно о главном страхе главы МИД Германии перед Лавровым
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год