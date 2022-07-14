Репер сравнил свой клип на песню Urus с новым клипом, который снял Ладо Кватания для Карди Би.

Элджей обвинил жениха Манижи в плагиате из-за клипа для Карди Би

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина; Instagram * / sayonaraboy

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Жених певицы Манижи, режиссер Ладо Кватания, поделился радостной новостью: он снял новый клип для американской звезды Карди Би Hot Shit, в котором приняли участие Канье Уэст и Лил Дарк. Хорошее настроение Кватании попытался омрачить рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк), который обвинил его в плагиате. Сравнение он опубликовал в социальных сетях.

Артист нашел сходство со своим клипом на песню Urus. Мол, у Кватании есть момент, когда Лил Дарк стоит на крыше затопленной машины. Похожий кадр есть в видео Элджея. Но режиссер не стал обижаться на рэпера и заявил, что его негодование необоснованное.

«Да, мы все живем в мире референсов, когда многое уже было сделано до тебя. Среди прочих отсылок можно упомянуть Placebo, Мисси Эллиотт, Баста Раймс, Бьорк, Wu-Tang Clan, фильм „Кинг-Конг“ Питера Джексона, рекламы Hermes и Air Arabia», — сказал Кватания в беседе с Super.

Ладо Кватания стал широко известен после того, как поставил номер для Манижки, с которым она выступала на «Евровидении» в 2021 году. Певица с треском провалилась, вызвав массу критики в свой адрес со стороны россиян. Затем она предприняла неудачную попытку поднять феминистское движение на «Евро», а после осудила специальную военную операцию РФ по защите Донбасса. Позже певица вдруг заявила, что уезжать в родной Таджикистан из России она все же не собирается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Шахназаров назвал лицемерной певицу Манижу, которая осуждает действия России, но продолжает зарабатывать на жителях страны.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Элджей обвинил жениха Манижи в плагиате из-за клипа для Карди Би

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