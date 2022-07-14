«Турецкий поток» обогнал украинский транзит

Объемы поставок по газопроводу «Турецкий поток» превысили те, которые «Газпром» прокачивает через Украину. На время профилактических работ «Северного потока» южный маршрут стал приоритетным направлением для экспорта российского газа в Европу.

Основными странами, которые покупают газ, стали Румыния и Болгария, они получают его в ходе торгово обменной операции с азербайджанским топливом и сжиженного природного газа из США. Также они перекупают его у греческих трейдеров. В текущее время поставки сырья по «Турецкому потоку» в Европу выросли до 45 миллионов кубометров в сутки.

В третьей декаде июня «Турецкий поток» был на профилактическом ремонте. После чего суточные поставки восстановились до 36 миллионов кубометров в сутки, а 12 июля превысили проектную мощность европейской нитки газопровода. Об этом рассказывает EADaily.

Так, газопровод стал основным маршрутом «Газпрома» в Европу. Украинский транзит составляет 41-43 миллионов кубометров в сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том дальнейшая работа газопровода «Северный поток» остается под вопросом. В середине июня стало известно, что одна из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта не была доставлена в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

При этом «Газпром» сообщил, что на трубопроводе «Северный поток» возникли технические проблемы, в связи с чем суточная производительность трубопровода упала на 40%.