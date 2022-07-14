Южное направление поставки газа выросло до 45 миллионов кубометров в сутки.

«Турецкий поток» обогнал украинский транзит

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Energy Russia

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Объемы поставок по газопроводу «Турецкий поток» превысили те, которые «Газпром» прокачивает через Украину. На время профилактических работ «Северного потока» южный маршрут стал приоритетным направлением для экспорта российского газа в Европу.

Основными странами, которые покупают газ, стали Румыния и Болгария, они получают его в ходе торгово обменной операции с азербайджанским топливом и сжиженного природного газа из США. Также они перекупают его у греческих трейдеров. В текущее время поставки сырья по «Турецкому потоку» в Европу выросли до 45 миллионов кубометров в сутки.

В третьей декаде июня «Турецкий поток» был на профилактическом ремонте. После чего суточные поставки восстановились до 36 миллионов кубометров в сутки, а 12 июля превысили проектную мощность европейской нитки газопровода. Об этом рассказывает EADaily.

Так, газопровод стал основным маршрутом «Газпрома» в Европу. Украинский транзит составляет 41-43 миллионов кубометров в сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том дальнейшая работа газопровода «Северный поток» остается под вопросом. В середине июня стало известно, что одна из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта не была доставлена в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

При этом «Газпром» сообщил, что на трубопроводе «Северный поток» возникли технические проблемы, в связи с чем суточная производительность трубопровода упала на 40%.

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