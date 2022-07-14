Уж замуж невтерпеж: можно ли на сайте знакомств встретить любовь всей жизни

Быстрый ритм жизни, загруженность и куча домашних дел порой не оставляют времени на личную жизнь. А время бежит, а счастья хочется… Хороший вариант — встретить любовь всей жизни в интернете. Ведь бывает же: красивый, умный и хорошо зарабатывает. Иногда в сети находят друг друга и люди с разных континентов. Примеру других решила последовать Мария Берсенева, теперь уже знаток в сфере интернет-знакомств. О том, как это было, она рассказала изданию dni.ru.

Попытка № 1

Первый незнакомец произвел на девушку приятное впечатление: брюнет, с букетом роз и широкой улыбкой на лице. Глаз с нее он не сводил, и комплименты у него не заканчивались. А женщины ведь такие –любят ушами. Все шло как по маслу ровно до того момента, как молодой человек стал настаивать на том, чтобы она стала рассматривать его фотографии.

Вопреки ожиданиям Мария впечатлилась страшным зрелищем: на одном из снимков она увидела медвежонка без признаков жизни. Для Андрея это был трофей — ведь он сам его убил, а значит, нет повода сомневаться в его мужских достоинствах. Но только не для девушки. Она поняла, что в его жизни будут и другие жертвы. Кто — вдаваться в подробности не захотела…

Попытка № 2

На это раз Мария встретила чуть ли не копию Николая Баскова — натурального блондина, да и петь, как оказалось, он тоже любил. Это девушка узнала, когда села к молодому человеку в машину. Она-то думала, что сейчас поедут, но машина так и не тронулась: Гоша, развалившись в водительском кресле, набрал в поисковике «караоке» и с головой ушел в выступление. Десять минут специально для нее он тянул ноту «ля» — в продолжении Мария больше не нуждалась. Машина тронулась — она осталась.

Попытка № 3

Ваня оказался сама скромность и галантность. Сначала позвал девушку на ужин, держал ее за руки и уже на первом свидании строил планы на брак. Разве сейчас так бывает, чтоб сразу под венец?

Но тут и подводный камень всплыл — мужчина захотел носить фамилию Марии, своей он стеснялся. Может, кому-то кому-то этого добра и не жалко, но только не потенциальной девушке Ивана. Он это сразу поняло, увидев на ее лице замешательство. На этом и закончилась его галантность: он покраснел и разразился гневом, сказав, что все женщины одинаковые. И только мама мужчины — исключение. В который раз он убедился, что только она достойна любви.

Попытка № 4

Но здесь точно должно было все получиться. С Сергеем с сайта знакомств Мария провожала закат и каталась по ночному городу. Она уже почти видела себя в свадебном платье, как вдруг молодой человек высунулся в окно машины и резко завопил. Из его уст звучали антироссийские лозунги. А потом он забил последний гвоздь в только-только начинающиеся отношения, сказав, что не хочет иметь детей. Аргумент железный — ведь им потом придется платить налоги. С того момента для девушки мужчина ушел в тот самый закат, который они накануне вместе проводили.

Попытка № 5

Очередной незнакомец напомнил девушке Карлсона. Правда, он уже давно живет не на крыше. Десять лет назад Роман встретил свою Фрекен Бок и остался без пропеллера, без дома и уже ни о каком расцвете сил речи не идет. Его бы пожалеть кому… Может, найдутся желающие с сайта знакомств, но точно не Мария. Она пошла своей дорогой, а он — к себе в подъезд, куда выгнала жена.

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