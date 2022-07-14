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Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист Эксклюзив 156

Стоматолог Рублева: неверная чистка зубов приводит к воспалению горла и эндокардиту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Зубная инфекция может привести к воспалению всего организма. Как предотвратить воспаления, рассказала стоматолог.

Состояние зубов важно для организма, так как каждый зуб связан с определенными сосудами и нервами. Поэтому особенно важно уделять внимание здоровью полости рта. В беседе с 5-tv.ru стоматолог Ирина Рублева рассказала, как правильно ухаживать за зубами.

Какие болезни возникают из-за неправильной чистки зубов

Зубы человека тесно связаны со всеми тканями и органами организма. К каждому зубу подходят нервы, и зубная инфекция может попасть в кровоток. Это приводит к воспалению горла, эндокардиту (воспалению перикарда).

Как объяснила специалист, необходимо чистить зубы утром, днем и вечером. При этом необходимо проводить тщательную гигиену, чтобы каждый зуб был в чистоте.

Основная ошибка при чистке зубов — проходить щеткой только по лицевой стороне эмали, в то время как для сохранения здоровья полости рта необходимо чистить зубы с обратной стороны.

При плохой чистке зубов может развиться воспаление десны. При этом заболевании инфекция попадает в общий поток и может спровоцировать воспаление горла.

Как правильно чистить зубы

По словам стоматолога, для правильного ухода за зубами мало одной щетки. Как взрослым, так и детям очень важно проводить индивидуальную гигиену — использовать ирригатор, зубные нити и дополнительные средства для гигиены. Труднодоступные места, например, дистальную поверхность последнего зуба или межзубное пространство, можно прочистить монопучковой щеткой или зубной нитью. Очистить язык можно с помощью специального скребка.

«Монопучковая зубная щетка помогает вычистить заднюю поверхность зубов и прочистить межзубные пространства», — отметила стоматолог.

С помощью монопучковой щетки ребенку можно сохранить молочные зубы, а взрослому — не повредить эмаль. Белый налет с языка можно убрать специальным скребком.

В качестве примера стоматолог советует последовать примеру японцев, которые чистят зубы три раза в день. Жители этой страны чистят зубы даже днем, потому что хотят избавиться от зубного налета после обеда. Если не почистить зубы, то к вечеру зубной налет будет в большом количестве.

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