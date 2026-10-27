«Цена ошибки высока»: ювелир назвал украшения, которые нельзя переплавлять

Бабушкино кольцо в скупке оценят по весу, но иногда оно стоит в разы дороже

Бабушкино кольцо в скупке обычно оценивают по весу, но клеймо, камень и ручная работа иногда делают его цену в разы выше стоимости лома, отмечает Life.ru. На фоне рекордных цен на золото многие несут семейные украшения в скупку, где их принимают как лом: проверяют пробу, взвешивают и платят за граммы. Для сломанной серьги это честно, но среди старых вещей встречаются изделия, которые после переплавки теряют разницу в цене безвозвратно.

Сначала рассмотрите клеймо через лупу. До 1927 года пробу в России обозначали в золотниках: на старинном золоте стоят 56 или 72, на серебре — чаще 84. На изделиях конца XIX — начала XX века можно увидеть клеймо с женской головой в кокошнике и отдельный именник. Такие вещи оценивают как антиквариат, их цена может в разы превышать стоимость металла; особенно ценятся изделия известных фирм и придворных поставщиков.

С 1927 по 1958 год пробу ставили рядом с рабочим с молотом, позже серп и молот вписали в пятиконечную звезду. Массовые советские изделия в скупке часто оценивают только по металлу, но коллекционеры платят больше за продукцию Рижского и Таллинского ювелирных заводов, «Русских самоцветов», авторские работы и полные гарнитуры в родных коробочках.

Камни в скупке часто не оценивают или вычитают их вес. Между тем в старом украшении может оказаться натуральный изумруд, уральский аметист, якутский бриллиант или речной жемчуг. Бывает и наоборот: советские «александриты» чаще оказываются синтетическим корундом. Кольцо с крупным камнем стоит показать геммологу — заключение обойдется дешевле, чем потерянный бриллиант.

Цену поднимает и ручная работа: финифть, ажурная скань, кубачинское серебро и великоустюгская чернь ценятся коллекционерами выше обычного лома. Особого внимания требуют украшения из белого металла: под видом серебра может лежать платина или палладий, а отсутствие клейма не всегда означает подделку. Проверить состав сплава можно у ювелира или в Пробирной палате.

Документы тоже работают на цену: советская бирка, чек, паспорт изделия или сертификат на камень подтверждают подлинность и возраст вещи, а комплекты в родной упаковке особенно ценятся.

Перед визитом к оценщику не чистите украшения агрессивной химией и не полируйте до блеска — так легко повредить эмаль, жемчуг и патину. Не вынимайте камни и не чините замки. Сфотографируйте клейма и покажите вещь нескольким специалистам — оценки могут отличаться в разы. Переплавка остается честным выходом для сломанных и массовых украшений без истории и художественной ценности, но спешка здесь плохой помощник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обручальное кольцо Юлии Пересильд оценили примерно в 1,5 миллиона рублей. По словам ювелира Григория Бакатова, украшение выполнено в виде спирали и сочетает сплавы белого, розового и желтого золота, а его дизайн напоминает модель Graff-Spiral с бриллиантами круглой огранки. Специалист отметил, что форма кольца символизирует вечную любовь.

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