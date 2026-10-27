Молится об одном уже 15 лет: чего не хватает Николаю Баскову для счастья

Николаю Баскову исполнилось 50 лет! Где народный артист отметил юбилей? Что подарили ему друзья? Кому именинник посвятил грандиозный концерт? Как Басков помог половине шоу-бизнеса? Почему он плакал на собственном празднике? И какую жену ищут певцу коллеги? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я сегодня действительно удивляюсь от того, какая произошла невероятная история моего творческого пути: от мальчика в 11 лет, пришедшего в детский музыкальный театр, и сегодня стоящего на одной из лучших сцен нашей страны. Я на таком нервяке просто, поэтому иногда нахожусь в состоянии непонимания того, что со мной происходит», — рассказал певец, народный артист России Николай Басков.

Свой 50-й день рождения Николай Басков встретил на сцене. Организовал два грандиозных концерта, на которых, помимо самого именинника, выступили ведущие артисты нашей эстрады. Список гостей до последнего момента держали в строжайшем секрете.

«Я специально, когда вывешивал афишу, я писал просто „юбилейный концерт“. Я не хотел, чтобы публика вообще знала, чтобы они шли только на меня», — объяснил Басков.

Шли на Баскова — а услышали еще и Успенскую, Натали, SHAMAN, Лазарева, Гагарину, Лепса, Киркорова!

«Я сегодня порадовался за него, потому что он, ну, действительно встречает свой золотой юбилей. По тому калейдоскопу звездного партера, который сегодня присутствует здесь на его юбилее, уже этот факт говорит о том, что он не просто звезда — он суперзвезда», — поделился певец, народный артист России Филипп Киркоров.

И на сцене, и за кулисами Николай буквально купался в народной любви. Друзья осыпали его комплиментами и подарками!

«Я сегодня своими руками слепила розу. Я ее подарю на банкете. И, конечно, там будет еще подарок, который я купила за большие деньги. Очень дорогой, нужный подарок для дома», — рассказала певица Любовь Успенская.

«Видно, что Господь любит Николая. И я хочу, чтобы это продолжалось всю жизнь. Я очень люблю Николая, благодарю его. И я ему подарю икону», — поделилась певица Таисия Повалий.

Кстати, в свой день рождения Басков не только получал презенты, но и дарил! Для каждой из артисток, которая в этот вечер выходила вместе с ним на сцену, он заказал эксклюзивное платье. И после выступления певицы смогли забрать наряды с собой.

«Николай сам выбрал этот фасон», — рассказала певица, заслуженная артистка Российской Федерации Алсу.

«Для меня участие в таком шоу и в таком концерте, посвященном юбилею Николая, участвовать, просто участвовать, не только огромная честь, а, знаете, просто большое удовольствие. Рядом с Николаем чувствуешь себя просто красоткой», – поделилась певица Натали.

«Даже сегодня вот всем девушкам, которые выходят — певицам, он дарит цветы. Хотя это его праздник, а он дарит всем эти огромные букеты красивых роз. Он очень внимателен к женскому полу, поэтому его так любят женщины», — отметил Киркоров.

Юбилейный концерт Басков посвятил своим родителям. Маме Елене Николаевне и отцу Виктору Владимировичу, которого не стало семь лет назад. Когда артист говорил о самых дорогих людях, он не смог сдержать слез.

«Я уверена, что мы все иногда грустим, но это не делает людей несчастными. Я очень в это верю, особенно если мы говорим про Колю. Он так многое в этой жизни уже видел, но я ему желаю очень многое впервые встретить счастливо и в этом году, и в последующей его прекрасной жизни», — рассказала певица Севиль.

Все, кто лично знает Николая, отмечают его удивительную душевность, доброту и умение дружить. Такое ощущение, что в шоу-бизнесе нет человека, которого в свое время не выручал Баско.

«Один раз в жизни я просто обратился к нему, и он подарил мне песню „Аминь“. Я хотел ее спеть, но не успел купить. Николай Басков купил ее первым. Когда узнал, что я очень хотел, он мне ее просто подарил. Очень-очень щедрый, искренний человек», — поделился певец, народный артист России Григорий Лепс.

«В любом мужчине я оценю только одно. Слово. Я считаю, что именно слово делает мужчину мужчиной. Именно слово. Потому что, конечно, потом следует дело», — заявил певец, заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN).

В день рождения Николая гости желали ему в первую очередь здоровья. А еще — любви!

«Пожелаю счастья в личной жизни, чтобы отдыхал, чтобы чувствовал жизнь. И чтобы действительно нашлась та, которая рядышком гладит по головушке», — рассказала Натали.

«Он настолько трепетный. Я думаю, что у него на самом деле, как и у многих моих коллег, включая меня, просто даже не хватает времени на то, чтобы честно пойти с кем-то знакомиться. А чем ты дольше живешь и работаешь, тебя физически просто представить, что ты с кем-то пошел на свидание, и кому-то начинать нравиться, и что-то втирать в уши», — поделилась певица Лолита.

«Ведь бывает в жизни так, что Бог все не дает, и иногда мы что-то имеем вдоволь, а чего-то нам не достает. Ну, придет, наверное, такой момент, когда… Сейчас не хочу себя расстраивать и омрачать», — признался Басков.

Пока сердце Баскова свободно. Единственной отрадой он до недавнего момента называл кошку Шанель. Но теперь у исполнителя появился еще один питомец. Друзья купили ему собаку.

«Мне подарили на день рождения Тиффани. Просто это маленький той-пудель. И уже все, я отвез в дом. Он там развлекается», — рассказал Басков.

По словам артиста, Шанель сначала приревновала хозяина и даже слегка обиделась. Но потом приняла новичка в семью.

«Ну, Шанель разъелась за последнее время. Поэтому Тиффани сейчас гоняет Шанель. И мне сказали, что уже Шанель похудеет», — поделился Басков.

Басков признался, что считает себя счастливым человеком. Единственное, чего ему не хватает, — исполнения одного заветного желания, о котором он молится уже 15 лет. Что это — знают только самые близкие.

«Обычно, знаете, как говорят, когда что-то очень хочешь, то лучше никому об этом не говорить, чтобы это сбылось. Ну, как бы, есть такое поверье. Коля со мной поделился, я счастлив, что он нашел во мне человека, который может его понять», — рассказал Киркоров.

Филипп уверен: мечта Николая обязательно сбудется, ведь он этого по-настоящему заслуживает!