Одного оказалось мало? Валерии понадобился третий язык — Пригожин уже не поспевает

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 1 372 0

По словам певицы, из-за допущенных ошибок она вообще не комплексует.

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Певица Валерия увлеклась изучением иностранных языков

Народная артистка России Валерия рассказала, что увлекается изучением языков. Информацией певица поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на съемках сниппета с певицей Sabi.

Певица изучает итальянский.

«Ну, на самом деле, итальянский, потому что у меня уже есть английский и французский, и мне как будто логично было бы добавить итальянский, тем более еще очень много музыки на итальянском», — рассказала она.

По словам исполнительницы хита «Часики», ей нравится общаться с людьми на их языке: это снимает барьеры.

«Мне просто это очень нравится. Мне нравится общаться с людьми, я человек очень общительный, и когда ты, сокращая расстояние, общаешься с человеком на его языке, это, конечно, доставляет мне колоссальное удовольствие. Я вообще не комплексую. Если я где-то там что-то с ошибками скажу, где-то что-то криво, косо, неважно. Я много читаю на языках. Мне это дает дополнительную информацию, культурологическую в том числе», — отметила певица.

В разговоре с корреспондентом 5-tv.ru она пошутила, что ее мужу музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину просто нужен личный переводчик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, ходят ли Иосиф Пригожин с Валерией после стольких лет брака.

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