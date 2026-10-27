Три года любит одну женщину: Андрей Губин раскрыл сердечную тайну

У фанатов Андрея Губина праздник! Артист начал выходить в свет и анонсировал возвращение в шоу-бизнес! Когда состоится долгожданный концерт звезды 1990-х? Как сейчас чувствует себя певец? Удалось ли ему побороть тяжелую болезнь? Что вдохновляет его на творчество? И свободно ли сердце главного романтика российской эстрады? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Появление Андрея Губина на презентации песни молодой группы «Жара» стало для гостей мероприятия сюрпризом. Артист ушел со сцены 20 лет назад. И с тех пор ведет закрытый образ жизни. Редко выходит из дома, видится только с самыми близкими друзьями и не дает интервью. Но в этот вечер он был удивительно общительным. И делился неожиданными подробностями.

«Меня найти трудно. Я прячусь, я музыку пишу вечерами. Я выпиваю раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц иногда. У меня был товарищ один, Сережа Мельниченко, он продюсером был группы «Ранетки». И он говорит: «Андрюха, если человек не может вот набухаться с кем-то до упора, значит, он что-то скрывает. В этом что-то есть», — рассказал певец, заслуженный артист России Андрей Губин.

Артист много улыбался и намекнул, что планирует снова оказаться на сцене.

«Мой прогноз? 85%, что окажусь. Мне Бог дал определенные способности музыкальные. И я, ну, как бы надеюсь все-таки, что я свой талант не закопаю — я его раскопаю», — заявил певец.

«Человек, который раз попробовал этот мегауспех, он не может жить комфортно без этого мегауспеха и без этой вибрации. У каждого своя работа. Деньги всегда нужны, правильно? Ему же нужно на что-то жить», – отметила певица, заслуженная артистка России Катя Лель.

«Нет вечеринки, на которой не звучит «Ночь», «Глубина», и «Такие девушки, как звезды». Я думаю, что это один из самых ожидаемых камбэков на нашей сцене. Если он захочет вернуться, это будут — «Лужники». Это будут полные «Лужники», — поделился певец, заслуженный артист России Марк Тишман.

Вот только сначала надо привести в порядок здоровье. Губин утверждает, что еще в нулевых ему диагностировали левостороннюю прозопалгию лица. Это неврологическое заболевание, которое вызвано поражением тройничного нерва и причиняет человеку сильнейшую боль.

«Я колол себе ботокс где-то в 2000-х. Мне повредили вот здесь лицевой нерв. Чуть-чуть. А может быть, дело не в этом, не знаю. Врачи не могут понять», – рассказал Губин.

«Если денег у него нет, я ему дам денег на лечение. Если он обратится — я все ему оплачу. Но я думаю, то, что он говорит про болезнь, — это просто он этим закрывается. Чтобы его не канали. Он понимает реально, глядя на себя в зеркало: какая ***** (блин. — Прим. ред.) сцена», – заявил певец Шура.

По словам певца, он потратил на лечение огромные суммы. Долгое время ничего не помогало. Но сейчас Андрей стал чувствовать себя намного лучше.

«Сдал все анализы. На 36 тысяч рублей. Я просто обалдел, какие цены. Потому что обычно 50 долларов стоили все анализы в Москве. А терапевт Мартиросян, женщина, значит, говорит: «Вы абсолютно здоровый человек», — рассказал Губин.

«Почему-то считают, что вот он сдался, он где-то там лежит в тени и умирает, бедный, ему нужно спасение какое-то от людей, скорая помощь такая экстренная. Ну, это не про Андрея. То есть он в жалости точно не нуждается», — поделился друг Андрея Губина Владимир Бурмяков.

Если раньше Губин с трудом мог дойти до магазина в соседнем доме, то теперь регулярно занимается спортом. Он живет за городом. И каждый день, на радость соседям, выходит на тренировку.

«Там трасса такая, все знают, я там делаю круг почета. С гантелями или без гантелей, с утяжелителями. Я в хорошей форме физически, так вот если. То есть тысячу метров проплываю без устали. Идти могу долго. Грести могу долго. Два часа могу грести, особо не устану на лодке. Я знаю себя. А вот бегать не могу, со спиной проблемы», — рассказал Губин.

«Он спокойно живет. Вот есть покушать, есть у меня во что одеться, у меня все хорошо. Машины нет. Он спокойно может ехать и на метро», — отметил Бурмяков.

После физических нагрузок — обязательное творчество. Артист признается: он не может без работы. За годы вне сцены он написал уже несколько десятков песен.

«Да, он не выступает, но он не ушел куда-то совсем в тень или что-то еще. Он очень плодотворный. Я часто достаточно слышу его новую музыку. Мы даже просто на улице как-то встречались, он мне на планшете показывал свои новые песни. То есть он работает над своей музыкой и песнями в целом 24 часа», — рассказал Бурмяков.

«Меня вдохновляет… все. Я вот еду в такси, я все время прошу: „Привезите меня по каким-то таким местам“. Я просто смотрю, как люди одеты, как они ходят, как на улицах все. Меня вот это вдохновляет. Так, чтобы вот красивая женщина рядом меня по холке гладила, и я сразу начинал сочинять, такого не бывает», — поделился Губин.

Но Андрей не скрывает: когда влюблен — творческий процесс идет намного продуктивнее.

«Были случаи, когда девушка там на втором этаже, я на первом этаже музыку пишу, немножко пишется лучше. Такое было. Потому что вот это амурное такое чувство, оно дает все-таки что-то», — рассказал певец.

В свое время Губина называли одним из главных сердцеедов российской эстрады. Он встречался с Юлией Береттой из «Стрелок», Людмилой Кобевко из дуэта «Карамель» и солисткой группы Hi-Fi Таней Терешиной. Но ни с кем из них дело не дошло до свадьбы.

«Сложный он был всегда. Это не только сейчас по болезни. Он всегда был сложный артист», — отметил Шура.

52-летний музыкант говорит, что всегда очень хотел создать семью. И продолжает об этом мечтать. Но не уверен, что судьба даст ему такой шанс.

«Я вообще думал, я в 28 женюсь. До сих пор не женат. Потому что у меня возникли проблемы со здоровьем. Я сам очень переживаю. Я детей очень люблю. Кто-то думает: „Губин вот с такой рожей ходит, на всех смотрит“. Нет. Я люблю это, но просто сейчас пока не могу», – рассказал Губин.

Певец не любит говорить о личной жизни. Но по секрету сообщил: его сердце сейчас занято.

«Я ухаживаю за девушкой, забочусь о ней уже три года. Если по телефону трубку поднимает, я уже счастливый», — признался Губин.

По словам Губина, именно светлое чувство заставляет его просыпаться по утрам, наматывать километры на стадионе и, главное, — творить. Поклонники верят, что любовь поможет артисту собраться с силами и сделать им подарок в виде грандиозного концерта.