Изъяли и потеряли? Куда исчезли драгоценности Лерчек на 14,4 миллиона

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 31 0

Следователь, в производстве которого находилось дело блогера, обвиняется в халатности, однако свою причастность к исчезновению вещей отрицает.

Что известно про пропажу украшений Лерчек

Фото: Савостьянов Сергей/ТАСС

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Следователь по делу Лерчек заявил о непричастности к исчезновению украшений

Следователь, в производстве которого находилось уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), не признал вину в халатности из-за пропажи изъятых ювелирных изделий на общую сумму 14,4 миллиона рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в ходе следственных действий обвиняемый заявил о своей непричастности и опроверг халатность, повлекшую особо крупный ущерб. Свою позицию он обосновал тем, что по исчезнувшим украшениям даже не проводилась оценочная экспертиза — а значит, установить стоимость пропавших дорогостоящих браслета и часов теперь тем более невозможно.

Ранее сообщалось, что правоохранители вновь возбудили уголовное дело по факту пропажи изъятых у Лерчек, получившей условный срок, штраф и запрет администрировать сайты, ювелирных изделий. Обвинение в халатности предъявлено тому же следователю, которого ранее обвиняли в превышении должностных полномочий. В деле о халатности речь идет о дорогостоящих часах и браслете известных брендов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две китайские медицинские клиники готовы принять на лечение блогера Лерчек. Одна из клиник уже направила предварительное письмо, и сейчас Чекалина выбирает, в какое из учреждений обратиться. После выбора документы необходимо перевести на русский язык и заверить, а затем направить в суд, чтобы получить разрешение на поездку блогера в Китай.

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