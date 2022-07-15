Свои нюансы: юрист объяснила, можно ли уволить беременную женщину

При трудоустройстве соискателям приходится отвечать не только на вопросы относительно будущей работы, но и о личной жизни. Нередко работодателей интересует — есть ли у женщины дети. Если нет — планирует ли она их и когда. Все это обусловлено желанием не принимать на работу сотрудницу, которая вскоре уйдет в декрет. В интервью AiF.ru юрист Ангелина Малышева рассказала, может ли работодатель уволить беременную женщину.

Права работников закреплены в Трудовом кодексе РФ. Согласно статье 261, работодатель не имеет права уволить беременную женщину или ту, у которой есть дети до трех лет, по собственной инициативе. Однако некоторые недобросовестные работодатели порой придумывают разные причины. К примеру, сокращение штата или должности. Несмотря на то, что работодатель вправе управлять своей организацией и регулировать численность сотрудников по своему усмотрению, трудовые гарантии для отдельных категорий работников никто не отменял.

«Руководство не может направить беременной уведомление о сокращении численности или штата, даже если дата увольнения запланирована уже после родов, так как матерей детей в возрасте до трех лет тоже нельзя сокращать», — объяснила юрист.

Еще работодатель может сообщить беременной о том, что срок трудового договора истек или в ближайшее время истечет. Но, как отметила юрист, если срок истек, а за это время женщина забеременела, работодатель обязан продлить срок контракта до окончания беременности и пока ребенку не исполнится три года. Для этого будущей маме придется предоставить на работу некоторые документы.

Справка о беременности;

Заявление в письменном виде о желании продлить трудовой договор;

На протяжении беременности каждые три месяца подтверждать положение.

Порой случается так, что женщина устраивается на декретную ставку — должность, которая на некоторое время освободилась из-за беременности другой сотрудницы. Если она со временем забеременеет сама, то рискует быть уволенной.

«Она рискует быть уволенной, когда на основное место выйдет новоиспеченная мать — гарантии части 2 статьи 261 ТК РФ на нее не распространяются», — рассказала Малышева.

Однако работодатель перед увольнением обязан предложить беременной другую работу — увольнение последует только в случае отказа от всех предложенных вариантов.

Кроме того, даже если беременная женщина плохо справляется с должностными обязанности, уволить ее нельзя. Однако, как отметила эксперт, работодатель вправе накладывать дисциплинарные взыскания и лишать премии.

Если работодатель нарушает права работника, нужно обращаться в трудовую инспекцию с заявлением. Сотрудники будут обязаны провести проверку и при выявлении нарушений составят административный протокол, после чего привлекут нарушителя к ответственности, заключила юрист.

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