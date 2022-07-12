Противники искусственного оплодотворения утверждают, что процедура приводит к рождению детей с разными патологиями. В действительности проблема не в операции.

Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru

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Российские женщины все чаще стали прибегать к процедуре ЭКО, чтобы забеременеть. По одной только программе ОМС в год проводят свыше 80 тысяч таких процедур. Об этом «Известиям» рассказал главный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

Средний возраст россиянки, рожающей первого ребенка, составляет 29 лет. Москвички — 35 лет. Противники ЭКО говорят, что дети рождаются нездоровыми, но проблема не в процедуре.

Дело в том, девушка хочет сначала сделать карьеру и лишь после 35 лет задумывается о беременности. К этому моменту возраст будущей мамы обычно сопровождается грузом накопленных хронических заболеваний. Возможность родить ребенка бездетной паре дает ЭКО, но важно провести процедуру грамотно.

Одна из первых задач в российском акушерстве на сегодня — повышение рождаемости. Врачи предупреждают: последствия перенесенного COVID-19 — новый фактор, влияющий на возможность зачатия. Из-за него у женщин стало больше осложнений во время беременности.

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