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Все меньше: опубликованы результаты второго тура выборов премьера Великобритании

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 129

Во втором туре выборов в Великобритании лидирует Риши Сунак

Все меньше: опубликованы результаты второго тура выборов премьера Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Bettina Strenske

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Всего о своем желании баллотироваться на пост заявляли 11 парламентариев. Теперь их осталось лишь пять.

В третий тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли пять человек, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Лидером по количеству голосов оказался бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак. За него отдали 101 голос. Вторым в гонке стал замминистра по международной торговле Пенни Мордонт — 83 голоса. Следом за ними глава МИД Лиз Трасс — 64 голоса, бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок — 49, и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат — 32.

Во втором туре для прохождения дальше не было установлено минимума сторонников, поддержкой которых нужно было заручиться. Из гонки выбила генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Всего о своем желании баллотироваться на пост премьер-министра Великобритании заявили 11 парламентариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, есть ли шансы Лиз Трасс стать премьер-министром Великобритании.

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