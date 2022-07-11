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Одна из двадцати: каковы шансы Лиз Трасс в схватке за кресло премьера Великобритании

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 82

Британский политолог Сэмюэль: Лиз Трасс является одним из 20 кандидатов на позицию премьер-министра

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen; 5-tv.ru

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Дипломат очень популярна в государстве и потому спокойно может завоевать доверие консерваторов, но есть несколько «но».

У главы МИД Великобритании Лиз Трасс есть шанс завоевать пост премьер-министра после отставки Бориса Джонсона. Об этом заявил британский политолог Ричард Сэмюэль в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

По его словам, дипломат очень популярна в государстве и потому спокойно может завоевать расположение консерваторов. Однако он подчеркивает, сейчас она стала одним из 20 кандидатов на должность.

«Я думаю она будет популярна и сможет завоевать доверие большого количества консерваторов, но у нее немного шансов занять должность премьер-министра. Она лишь один кандидат из множества других политиков. Но может произойти все что угодно», — считает Сэмюэль.

В то же время в Великобритании все единогласно поддерживают Украину и Трасс, в том числе. Как объяснил публицист, в стране никогда не было настолько общего единения мнений, как во время украинского конфликта.

«В разных частях Объединенного Королевства, в Шотландии, Уэльсе, мы абсолютно едины в своей позиции относительно Украинского вопроса. Я никогда не видел такого единения в нашей стране. Вы также не найдете разных мнений у лидеров разных партий. Либералы, демократы, шотландцы, ирландцы и валлийцы продолжают поддерживать сторону Украины», — объяснил Сэмюэль, добавив, что санкционная политика в отношении России не изменится.

Министром иностранных дел Лиз Трасс стала не больше года назад. Однако за такой короткий срок уже успела прославиться. Еще зимой на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым она по незнанию пыталась оспорить суверенитет Москвы над Воронежской и Ростовской областями. Теперь же эта женщина собирается стать главой целого государства.

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