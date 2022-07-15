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Дмитрий Харатьян назвал главное отличие москвичей от других россиян

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 202

Дмитрий Харатьян заявил, что россияне из регионов отличаются от москвичей пытливостью

Дмитрий Харатьян назвал главное отличие москвичей от других россиян

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Родившись в городе Алмалык, в три года маленький Харатьян вместе с родителями переехал в Подмосковье, где живет по сей день.

Российский актер Дмитрий Харатьян назвал главное отличие москвичей от жителей других городов. Знаменитость родился в Алмалыке, а в три года родители перевезли его в Подмосковье, где он живет и сейчас. Как отметил Харатьян, приехавшие в столицу более пытливы и амбициозны.

«Жители других городов, особенно когда они приезжают в Москву, более пытливые, приехали открывать, познавать и покорять, они более амбициозные в познании. А для москвичей Москва — это уже данность, потому они более расслабленные и меньше стремятся узнавать что-то новое, достопримечательности, музеи. Бывает, что жители других городов больше знают о Москве, чем сами москвичи», — заявил Харатьян в интервью изданием «Москвич Mag».

Кроме того, актер рассказал и о любимых местах в столице. Он признался, что любит прогуливаться везде: в парке Горького, на ВДНХ, на Патриарших прудах. Однако вырваться и насладиться столицей удается не так часто.

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