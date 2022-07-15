Два ребенка погибли во Франции из-за салюта в День взятия Бастилии

Семилетний мальчик и его 24-летняя сестра погибли на западе Франции во время праздничного салюта в честь Дня взятия Бастилии. Об этом сообщила газета Ouest-France.

Трагедия произошла поздним вечером в коммуне Шоле. По данным прокурора города, ее причиной стал «сбой с зарядами фейерверка». Погибшие дети примерно в 60 метрах от установок для запуска фейерверков. Еще один член той же семьи был ранен и доставлен в больницу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gao Jing; 5-tv.ru

В этом году во Франции широко и громко отмечали свой главный праздник. В таком масштабе — День взятия Бастилии прошел впервые за два года.

Восставшая толпа 233 года назад взяла в Париже штурмом крепость — символ монархии. С этого дня началась Великая французская революция, которая уничтожила в стране абсолютную власть короля и старые порядки.

Нынешнюю церемонию лично возглавил Эммануэль Макрон. А главным торжеством праздника стал военный парад. В нем приняли участие свыше шести тысяч военнослужащих. В том числе и из стран НАТО: трех государств Прибалтики, а также Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии.

Празднование продолжилось концертом классической музыки на открытом воздухе и завершилось грандиозным салютом у Эйфелевой башни.