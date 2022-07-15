Причем спиртное в допустимых количествах помогает снизить риск серьезных заболеваний.

Ученые выявили полезные свойства алкоголя для людей старше сорока

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Алкоголь не всегда приносит вред организму человека, в некоторых случаях и пользу. Но речь идет о категории людей старше 40 лет. К такому выводу пришли исследователи проекта «Глобальное бремя болезней», базирующегося в Вашингтоне и финансируемого Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Научная статья о пользе и вреде спиртных напитков опубликована в журнале The Lancet.

Исследование ученые провели исходя из разных критериев — учитывались разные возрастные группы — от 15 до 95 лет, наличие травм и факторов риска для здоровья, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Причем данные собирались в 204 странах мира.

В итоге выяснилось, что злоупотребляют алкоголем в мире 1,34 миллиарда человек, из которых 1,03 миллиарда — мужчины и 0,312 миллиарда — женщины. Исключительно вредными спиртные напитки оказались для возрастной группы от 15 до 39 лет — это 59% людей, которые принимали их в количестве, превышающем безопасный уровень. Из них 76,7% — мужчины, на них приходится 60% травм, связанных с алкоголем. В том числе ДТП, самоубийства и убийства. Такие данные, по мнению ученых, говорят о том, что нужно пересмотреть нормативы по потреблению алкоголем для людей до 40 лет.

«Имеются убедительные доказательства в поддержку рекомендаций по употреблению алкоголя в зависимости от возраста и места проживания. Для снижения значительного глобального ущерба здоровью, связанного с употреблением алкоголя, необходимы более активные вмешательства, особенно ориентированные на молодых людей», — отмечается в статье.

При этом интересная картина в результате получилась применительно к людям старше 40. Если они не страдают хроническими заболеваниями, алкоголь в допустимых количествах для них даже полезен. В частности, он помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.

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