Месси в 17-й раз вошел в список претендентов на «Золотой мяч»

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 39 0

Аргентинец уступает по числу номинаций только Криштиану Роналду.

Месси номинирован на Золотой мяч

Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в число претендентов на награду «Золотой мяч», которую ежегодно вручает журнал France Football лучшему футболисту года. Список номинантов опубликован на сайте премии.

Для Месси эта номинация стала 17-й в карьере. По количеству попаданий в список претендентов аргентинский форвард уступает только португальцу Криштиану Роналду, который номинировался на награду 18 раз и пять раз становился ее обладателем.

Также France Football объявил список претендентов на приз лучшему молодому игроку года среди футболистов до 21 года. В число номинантов вошли форвард «Барселоны» Ламин Ямаль, защитник каталонского клуба Пау Кубарси и игрок мадридского «Реала» Ян Диоманде.

Всего за молодежную награду будут бороться десять футболистов. Помимо Ямаля, Кубарси и Диоманде, в список вошли Керис Алайбегович («Зальцбург»/«Ювентус»), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»), Айюб Буадди («Лилль»/«Манчестер Сити»), Леннарт Карль («Бавария»), Ибрахим Маза («Байер»), Жоан Манзамби («Фрайбург»/«Астон Вилла») и Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Церемония вручения наград состоится 26 октября в Лондоне. Действующим обладателем «Золотого мяча» является нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.47
0.28 100.50
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:10
Часть группы погибших в КБР альпинистов были сотрудниками Росгвардии
19:55
Искал «девочек в стрингах» на YouTube: учитель женской школы шокировал учениц
19:40
Суд взыскал с Натальи Османн 41 тысячу рублей в пользу Роскомнадзора
19:22
Месси в 17-й раз вошел в список претендентов на «Золотой мяч»
19:08
«Не было желания»: после рождения дочери Роберт Паттинсон не хотел выходить из дома
18:54
Умерла вдова автора музыки к фильму «Берегись автомобиля» Наталия Петрова

Сейчас читают

Волчанский котел сжимается: что происходит на участке фронта у российской границы
Новогодние каникулы 2027: сколько будет выходных дней и когда выходить на работу
«Изыски ученых до лампочки» — Юрий Лоза сравнил Землю с поездкой на велосипеде
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео