Умерла вдова автора музыки к фильму «Берегись автомобиля» Наталия Петрова

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Василиса Власова
Василиса Власова 44 0

Музыковед почти 20 лет занималась сохранением наследия супруга и не дожила всего несколько недель до 95-летия.

В Санкт-Петербурге умерла музыковед Наталия Петрова

Фото: ВКонтакте/Фонд композитора Андрея Петрова/fondpetrov

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В Санкт-Петербурге на 95-м году жизни умерла музыковед Наталия Петрова — вдова народного артиста СССР и композитора Андрея Петрова. О ее смерти 8 сентября сообщил Фонд Андрея Петрова в Telegram-канале.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушла из жизни жена композитора Андрея Павловича Петрова — Наталия Ефимовна Петрова», — говорится в сообщении фонда.

Наталии Петровой должно было исполниться 95 лет 26 сентября, однако она ушла из жизни незадолго до юбилея.

Музыковед родилась 26 сентября 1931 года. Большая часть ее профессиональной деятельности была связана с музыкальной редакцией Ленинградского телевидения, где она работала и занималась подготовкой программ.

С будущим мужем Наталия Петрова познакомилась в Ленинградской консерватории. Супруги прожили вместе 55 лет и считались одной из самых известных музыкальных пар страны.

После смерти композитора в 2006 году Наталия Петрова возглавила Фонд имени Андрея Петрова. На протяжении почти двух десятилетий она занималась сохранением творческого наследия мужа и поддержкой молодых музыкантов.

В семье Андрея и Наталии Петровых есть дочь Ольга — заслуженный деятель искусств России, композитор и нынешний руководитель фонда, а также внучка Манана Гогитидзе.

Андрей Петров, автор музыки к фильмам «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля», умер 15 февраля 2006 года в возрасте 75 лет.

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Умерла вдова автора музыки к фильму «Берегись автомобиля» Наталия Петрова

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