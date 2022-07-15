Спасенному из недельного плена шахтеру в Кузбассе помогали выживать песни

Фото, видео: 5-tv.ru

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Леонид Моисеев провел под завалами почти неделю.

Шахтер Леонид Моисеев, почти неделю, пробывший под завалами, рассказал о своем спасении. Как оказалось, не сойти с ума мужчине помогли любимые песни.

По правилам безопасности, если человек попадает под завал, он должен непрерывно подавать сигналы: стучать по металлу, кричать. Леонид Моисеев, фанат рока еще с юности, выбрал излить душу в песнях.

«Когда песню поешь, душа выходит. Когда я пел, мне это помогало. А еще больше мне помогала вера. У меня даже никаких сомнений не было. Я верил, что это вопрос времени. Поэтому я себе поставить такую цель — протянуть как можно дольше», — с улыбкой рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что 5 июля после землетрясения произошло обрушение в шахте «Распадская-Коксовая». Погиб один мужчина, второго, 49-летнего Моисеева, спасатели чудом нашли под завалами.

Леонид Моисеев с ранениями провел в ловушке шесть суток. Горняк показал невероятную волю к жизни. На текущий момент его состояние стабилизировано, а сам герой не перестает скромно улыбаться на вопросы журналистов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что почти три сотни горняков в Кузбассе оказались заблокированы в шахте из-за прорыва воды.

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