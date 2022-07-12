Последний герой: шахтер провел под завалами в шахте в Кузбассе неделю и выжил

В спасение горняка не может поверить вся страна. Человек выжил под землей без воды и еды шесть дней. Как такое могло произойти?

В кузбасском городе Междуреченске произошло настоящее чудо. Спустя шесть дней после обвала на шахте «Распадская-Коксовая» найден живым 49-летний горняк, машинист буровой установки Леонид Моисеев. Все это время его искала целая команда спасателей. При этом работы продолжались даже под угрозой повторного обвала на предприятии. Но с каждым днем шансы на спасение становились все ничтожней. Ведь чудеса в таких ситуациях происходят крайне редко. И Леонид в этом смысле оказался счастливчик.

Общими силами

Как известно, ЧП в Междуреченске произошло в прошлый вторник, 5 июля. На шахте случились два землетрясения, которые спровоцировали обрушения породы, длина обвала составила целых 50 метров. Под землей в этот момент находились 190 человек, из них 188 спасатели эвакуировали, а вот с двумя была утеряна связь.

Позже один из пропавших шахтеров был найден мертвым, а датчик другого нашли под завалами. Это и был прибор машиниста буровой установки Леонида Моисеева. На его поиски была брошена целая группа спасателей — от двух до четырех отделений Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ). Почти за неделю порядка 20 человек прокопали около 50 метров завала в поисках горняка. Причем все делали вручную, лопатами, так как пускать на место технику было нельзя из-за сильной загазованности. Один раз работы пришлось приостановить из-за возможного обрушения, но через некоторое время их возобновили.

Маленькая надежда

Между тем, пока искали Леонида, его уже мысленно похоронили близкие, ведь им уже в первый день происшествия пришло сообщение о гибели шахтера, рассказывает региональное интернет-издание NGS42.ru.

Однако были и те, кто до последнего верил в лучшее. Среди них, к примеру, — коллектив детского сада Междуреченска, где более 30 лет трудится супруга шахтера Елена. Коллеги звонили ей по несколько раз и поддерживали добрым словом, хоть час за часом и не было добрых вестей. Елена, в свою очередь, как могла, сохраняла оптимизм. И не зря. Позже появилась информация, что супруг все-таки может быть жив.

«Я верю, что он живой. Вера должна быть!» — делилась жена горняка с KP.RU.

Не терял надежду и друг Моисеева Илья Черномырдин. Он тоже шахтер и не понаслышке знает о всех рисках профессии и том, каковы объективно шансы выжить в такой ситуации.

«Изначально, когда все случилось, в одной из групп, где мы общались с товарищами с юношеских времен, написали, что был горный удар и что он умер. И в интернете были публикации, что двое погибли в шахте и якобы оба тела подняли на поверхность. Но потом связался с родными Леонида, другими друзьями, и выяснилось, что окончательного подтверждения еще нет и поисково-спасательная операция еще не завершена. Позднее мне скинули схему вентиляции в шахте и примерно указали место, где работал Леонид. Стало понятно, что он находился в продуваемой выработке, куда мог поступать воздух, и оставалась вероятность спасения», — цитирует издание Черномырдина.

Настоящий герой

Так оно и было — все эти дни шахтер находился в проходной части шахты, благодаря чему ему было чем дышать. И тем не менее жизнь Леонида висела на волоске. Мог произойти очередной обвал. И о, чудо — его услышали спасатели. Сначала подумали, что показалось. Но нет — это был стук и голос — живой, человеческий!

«Надежды уже практически не было. Уже прошло более шести дней. <…> И чудо случилось! Шахтер Леонид Моисеев проявил сильнейшую тягу к жизни и невероятную силу воли. Именно это помогло ему выжить. Он настоящий герой», — приводит слова Telegram-канал МЧС России одного из участников операции Олега Кобякова.

В итоге добраться до пропавшего горняка спасатели смогли примерно в два часа ночи 12 июля. Мучительное ожидание семьи и близких Леонида и круглосуточные работы спасателей — все это закончилось как страшный сон.

Одним из первых официально информацию о спасении горняка подтвердил мэр Междуреченска Владимир Чернов.

«Жив! Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты „Распадская-Коксовая“. Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали врачам. Обрушение произошло 5 июля, все это время он ждал помощи, не сдавался. Настоящий герой! Вот такие они, наши шахтеры, крепкие мужики», — написал он в своем Telegram-канале.

А друг Моисеева Илья Черномырдин узнал о счастливом спасении от самой супруги шахтера, да и другие товарищи по очереди делились радостной новостью.

«Он выжил — это просто чудо. Настоящее чудо», — не верит счастью Илья.

По его словам, главное, что помогло Леониду спастись — это его желание и воля. Без этих качеств он бы сдался и умер под землей. Но это, как показал своим примером товарищ, не в его правилах. Даже в безвыходной ситуации Моисеев увидел свет в конце тоннеля.

Между тем, директор шахты «Распадская» Александр Лукиных считает, что спаситесь горняку удалось отчасти благодаря его высокой квалификации. Находясь под завалами, Александр все делал вовремя — пользовался по правилам переносными приборами, контролировал уровень газа. Когда он поднимался — применял самоспасатель. Знания техники безопасности в сложившихся обстоятельствах машинист буровой установки продемонстрировал блестяще. Помимо личностных качеств.

Фото, видео: 5-tv.ru

Худшее — позади

Все самое страшное сейчас для спасшегося горняка — позади. Мужчину, извлеченного из-под завалов, доставили сначала в горбольницу Междуреченска, а потом эвакуировали на вертолете в Центр здоровья шахтеров, расположенный в Ленинске-Кузнецком. Там работают одни из лучших специалистов в Кузбассе.

По словам Александра Лукиных, горняк находится в отделении реанимации, ему проведена первая операция. Состояние у больного стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Шок и радость

Встречу с шахтером сейчас с нетерпением ждут его друзья и близкие. Многие до сих пор не верят в счастливый конец этой истории.

«Сказали, что он жив, в сознании, находится в больнице. Это шок и радость, безусловно. С Леонидом пока пообщаться не удалось, но еще будет возможность», — говорит Илья Черномырдин.

Радуются за горняка и его семью весь город, регион, страна. Люди продолжают делиться эмоциями. Ведь многие из них до сих пор помнят трагедию 12-летней давности на «Распадской», когда на глубине 200 метров произошел мощный взрыв. Под завалами оказалось 359 человек, из которых 91 человек погиб. Работа предприятия была возобновлена лишь спустя три года после происшествия. Свежи в памяти людей и воспоминания о трагедии еще на одной шахте в Кузбассе «Листвяжная». В декабре 2021-го там в результате взрыва погиб 51 шахтер. Ранее об этой трагедии рассказывал 5-tv.ru.