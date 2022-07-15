Иностранцы затравили Ирину Шейк за фотографию оливье

Недавно Ирина Шейк поделилась с подписчиками фотографией своего обеда. Несмотря на то, что модель большую часть жизни прожила в США, она обожает русскую культуру и регулярно готовит традиционные блюда. На последней фотографии в огромном блюде с гжельской росписью красовался салат оливье.

Ирина Шейк подписала снимок «Russianzz on Wednaday», что означает «русские в среду». Буквы z на конце слов обычно добавляются для шутливого тона, это некий сленг, которым регулярно пользуются американцы.

Фото: Instagram* / irinashayk

Однако европейские подписчики увидели в букве z поддержку Ириной Шейк специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Пользователи сети буквально затравили супермодель на интернет-платформах. Их главный и лишенный логики аргумент заключается в том, что салат оливье — публичный политический призыв.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ирина Шейк, будучи в числе самых востребованных моделей мира, не приняла участия ни в одном показе Недели Моды.

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