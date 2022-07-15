Угрожавший Вучичу депутат Рады Гончаренко намерен перевоспитать сербов

Украина ответит президенту Сербии Александру Вучичу за его высказывание о спецоперации РФ перевоспитанием сербов вместе с президентом. Причем процесс этот будет сложный, но посильный для Незалежной. Громкое и дерзкое заявление сделал скандальный депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Вучич заявил, что на планете начнется ад, если отвергнуть предложение президента РФ Владимира Путина, кроме того он отметил, что сейчас весь западный мир воюет с Россией с помощью украинского народа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что решение украинского конфликта есть у бразильского президента Жаира Болсонару и он намерен его озвучить в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.