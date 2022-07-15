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Президент Бразилии придумал решение украинского конфликта

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 143

По словам главы государства, страна ощутила на себе последствия ситуации в мире из-за конфликта на Украине, но не так сильно, как их ощутила Европа.

Президент Бразилии придумал решение украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Antonio Molina

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Тема:
Украинский кризис

Решение украинского конфликта есть у бразильского президента Жаира Болсонару и он намерен его озвучить в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Бразилии заявил в интервью телеканалу CNN Brasil.

«Я выскажу ему свое мнение. Решение этой ситуации. Я знаю каким образом можно ее решить. Но заранее говорить не буду», — сказал политик.

Кроме того он напомнил про военный конфликт между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова 1982 года.

«Мы сожалеем. Правда порой оказывается болезненной, но [ее] необходимо осознавать», — сказал Болсонару.

Телефонный разговор с Зеленским запланировал на 18 июля. Инициатором этих переговоров, по словам бразильского лидера, выступила Украина. Болсонару планирует уделить разговору «достаточно времени».

Также он отметил, что все договоренности с президентом России Владимиром Путиным выполняются с обеих сторон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин рассказал президенту Бразилии Жаиру Болсонару о причинах возникновения проблем на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Тема:
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