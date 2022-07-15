Президент Бразилии придумал решение украинского конфликта
По словам главы государства, страна ощутила на себе последствия ситуации в мире из-за конфликта на Украине, но не так сильно, как их ощутила Европа.
Фото: www.globallookpress.com / Antonio Molina
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Решение украинского конфликта есть у бразильского президента Жаира Болсонару и он намерен его озвучить в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Бразилии заявил в интервью телеканалу CNN Brasil.
«Я выскажу ему свое мнение. Решение этой ситуации. Я знаю каким образом можно ее решить. Но заранее говорить не буду», — сказал политик.
Кроме того он напомнил про военный конфликт между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова 1982 года.
«Мы сожалеем. Правда порой оказывается болезненной, но [ее] необходимо осознавать», — сказал Болсонару.
Телефонный разговор с Зеленским запланировал на 18 июля. Инициатором этих переговоров, по словам бразильского лидера, выступила Украина. Болсонару планирует уделить разговору «достаточно времени».
Также он отметил, что все договоренности с президентом России Владимиром Путиным выполняются с обеих сторон.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин рассказал президенту Бразилии Жаиру Болсонару о причинах возникновения проблем на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений.
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