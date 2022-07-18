Употребление этого напитка летом может привести к инсульту

Употребление некоторых напитков в жаркую погоду может привести к инфаркту и даже летальному исходу.

Какие продукты и напитки не рекомендуется употреблять в теплое время года и кому опасно пить алкоголь в жаркий период? Об этом и многом другом 5-tv.ru рассказала диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова.

Эксперт советует исключить блюда острые, с большим количеством приправ, чрезмерно соленые и сладкие.

«В жаркую погоду рекомендуется исключать то, что может привести к избыточным обезвоживанию, избыточному потоотделению», — рассказала эксперт.

Однако наибольшую опасность для организма представляют сладкие напитки, в частности алкогольные коктейли.

«Особенно я бы выделила коктейльные напитки, потому как здесь алкоголь может не ощущаться, он смешан с соками, с газированными напитками, с водой. И за счет этого может не восприниматься в достаточном количестве дозировка этого алкоголя», — объяснила эксперт.

Человек может выпить несколько коктейлей, не заметив, что перебрал.

«Алкоголь и крепкий, и не крепкий в жаркую погоду может вызвать серьезные негативные последствия для организма. Это и повышение давления, это и расширение сосудов, это и проблемы сердечно-сосудистой системы. Соответственно, учащение сердцебиения. Это могут быть какие-то кризовые ситуации, когда у человека может подняться давление, участиться пульс», — пояснила медик.

В некоторых случаях употребление алкоголя на жаре может привести к инсульту или летальному исходу. Например, если у человека есть сердечно-сосудистая патология, склонность к повышенному артериальному давлению или проблемы с сосудами головного мозга.

Инсульт — что это?

Инсульт — это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. По словам эксперта, причины возникновения разных его типов примерно одинаковы, но отличаются дальнейшие следствия развития патологического процесса.

Различают как ишемический, так и геморрагический инсульты. Первый встречается в в 80-85% случаев, остальное приходится на долю кровоизлияний того или иного генеза.

Возникновения этого состояния можно определить по целому ряду признаков, однако иногда точная картина может быть понятна только врачу.

Признаки инсульта:

Опускание лица слева или справа (ассиметрия). Это выглядит неестественно, поэтому сразу бросается в глаза.

Слабость мышц. Со стороны опущенного лица рука и нога могут быть слабее, чем с другой.

Нарушение воспроизведения и восприятия речи. В первом случае человек говорит непонятные, несвязные слова. При этом он иногда осознает это и начинает паниковать, а в других ситуациях думает, что произносит все нормально. В случае с нарушением восприятия больной не понимает, что ему говорят из-за неспособности мозга обработать информацию.

Неспособность считать. Если больной, например, не может сложить простые числа.

Есть еще ряд симптомов которые могут быть восприняты не совсем верно: внезапные головокружения, шаткость походки, пьяная речь, онемение, покалывание, утрата чувствительности в руке или ноге. Мелкие признаки часто выступают предвестниками более серьезных проблем и требуют обращения к специалисту.

Как правило, инсульты бывают правосторонние, левосторонние и базилярные. Также могут быть двусторонние, которые часто протекают с нарушением сознания.

Также стоит отметить, что иногда человек ведет себя неадекватно и даже агрессивно при инсульте. Это затрудняет задачу диагностики.