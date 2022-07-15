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Госдума РФ утвердила главу Минпромторга Мантурова на пост вице-премьера

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Срочная новость 51

Заседание нижней палаты парламента завершилось несколько минут назад

Госдума РФ утвердила главу Минпромторга Мантурова на пост вице-премьера

Фото: www.globallookpress.com / MIT Russia

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Госдума РФ утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае положительного решения по кандидатуре формальности по приказу Владимира Путина будут быстро улажены.

Кандидатуру Мантурова на новую должность в кабмине, которую президент России утвердил 12 июля, предложил глава правительства Михаил Мишустин.

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