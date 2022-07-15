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Отец Филиппа Киркорова раскритиковал Максима Галкина

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 291

Россия всегда мешала западным странам, так происходит и сейчас, считает Бедрос Киркоров.

Отец Филиппа Киркорова раскритиковал Максима Галкина

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Отец поп-короля русской сцены Филиппа Киркорова раскритиковал комика Максима Галкина. Бедрос Киркоров заявил, что никогда бы не поступил так, как поступил юморист, который в Израиле позволял себе шутки в адрес российских властей с критикой спецоперации.

«Исторически посмотрите: Россия всегда была бельмом в глазу западных стран. Но все, кто приходил к нам воевать, уходили разбитыми. Так и будет, если они посмеют. Другого пути нет у нас, мы должны освободиться от фашизма. В Болгарии тоже видите, что творится. Целый год не могут определиться с позицией. А Галкин — это его дело. Я бы не поступил так, как он. Никогда», — сказал Киркоров.

Отец поп-короля отметил, что так до конца и не понял позицию Галкина, так как он говорит слишком завуалировано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущий и актер Оскар Кучера рассказал, какой срок лишения свободы грозит юмористу Максиму Галкину, если тот вернется в Россию. Многие его провокационные заявления в адрес родины и соотечественников подпадают под статью уголовного кодекса РФ.

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