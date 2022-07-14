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Оскар Кучера сказал, какой срок грозит Максиму Галкину

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 221

Оскар Кучера заявил, что Максиму Галкину грозит до семи лет лишения свободы

Оскар Кучера сказал, какой срок грозит Максиму Галкину

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Тема:
Специальная военная операция России

Сбежавшего из России вместе с Аллой Пугачева юмориста перестали ждать поклонники из-за оскорбительных высказываний, однако у правоохранителей настрой может быть прямо противоположный.

Телеведущий и актер Оскар Кучера рассказал, какой срок лишения свободы грозит юмористу Максиму Галкину, если тот вернется в Россию. Многие его провокационные заявления в адрес родины и соотечественников подпадают под статью уголовного кодекса РФ.

«За высказывания Галкину грозит до семи лет тюрьмы» — написал Кучера в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении Максима Галкина. Ее источником стал экс-депутат Госдумы Роман Худяков, утверждавший, что юмористу грозит наказание по статье о фейках про российскую армию (207.1 УК РФ).

Официального подтверждения этой информации не было. Однако Худяков уверен, что такие меры станут «показательной поркой». Ведь западные СМИ особенно заинтересованы в выражениях Галкина против России. Иностранные журналисты вырывают его ключевые фразы из контекста и публикуют материалы с тем посылом, якобы даже такая значимая российская знаменитость не поддерживает усилия Москвы по защите Донбасса.

После начала спецоперации Максим Галкин вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сначала знаменитая семья обосновалась в Израиле, но теперь артисты переехали в Латвию. Многие россияне и коллеги по цеху отвернулись от звездной четы из-за бегства из страны в сложный для нее период и заявлений юмориста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети разгорелся жаркий спор о сильно поменявшемся в лице Галкине.

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Специальная военная операция России
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