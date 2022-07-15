К слову, Борисов не впервые занимает должность после Дмитрия Рогозина.

Владимир Путин назначил на пост главы «Роскосмоса» Юрия Борисова

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Вице-премьер Юрий Борисов займет должность генерального директора «Роскосмоса». Он сменит Дмитрия Рогозина, который находился на этом посту четыре года. Соответствующие указы подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документы опубликовала пресс-служба Кремля. Указы приходят в действие с момента подписания.

Новый глава «Роскосмоса»: Кто такой Юрий Борисов

65-летний Юрий Борисов не впервые занимает прошлую должность Дмитрия Рогозина. В мае 2018-го Борисов занял место Рогозина на посту заместителя председателя правительства, когда Рогозин стал главой «Роскосмоса».

Кроме того, с 2012 года Юрий Борисов является заместителем министра обороны, на этом посту он курировал взаимодействие с оборонной промышленностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Государственная Дума РФ назначила главу Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера.

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