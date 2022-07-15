Владимир Путин присвоил Лепсу звание народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ певцу Григорию Лепсу. Информация с соответствующим указом размещена на официальном сайте правовой информации.

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание „Народный артист РФ“ Лепсверидзе Григорию Викторовичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — указывается в документе.

К слову, в преддверии Дня России 16 артистов приехали в Донецкую Народную Республику (ДНР), где выступили перед жителями пяти населенных пунктов. Среди них был и Григорий Лепс.

Также в мае он приехал в Донбасс для поддержки участников специальной военной операции. При этом Лепс посетил военный клинический госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию российские бойцы.

Помимо Лепса по указу президента орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждены народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха и заслуженная артистка РСФСР, актриса Малого театра Ольга Чуваева, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — заслуженный артист России, режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Игорь Фокин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лепс расскзал об отношении к украинским артистам после начала спецоперации.