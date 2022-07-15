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Газзаев о кончине Ярцева: «Не верится, что его больше нет»

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 80

Валерий Газзаев тяжело воспринял новость о смерти Георгия Ярцева

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; www.globallookpress.com / Anton Belitsky, 5-tv.ru

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Знаменитых тренеров связывала крепкая дружба, несмотря на соперничество на поле.

Валерий Газзаев был ошеломлен новостью о кончине Георгия Ярцева. Заслуженный тренер РФ признался 5-tv.ru, что до сих пор не может поверить в реальность происходящего. Газзаев и Ярцев были не только коллегами, но и давними друзьями, несмотря на то, что играли и работали в разных клубах.

«Это не просто печальная новость, это просто ошеломляющая новость. И, конечно, никто не ожидал. Я прежде всего хочу выразить искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича. Это был хороший мой товарищ и друг, поэтому даже не верится, что его нет сегодня вместе с нами уже», — выразил свою печаль тренер.

Он отметил, что буквально вчера разговаривал с еще одним известнейшим тренером Олегом Романцевым о совместном выезде на мероприятие. И тут такая новость.

«Ушел близкий человек, с которым ты дружил, с которым вы, хотя и были в разных командах, но все время поддерживали самые теплые дружеские отношения», — поделился своим горем Газзаев.

Георгий Ярцев известен своими успехами и как игрок, и как тренер «Спартака». Спортсмен оставил огромный след в истории клуба, приведя его к чемпионству.

Заслуженный тренер РФ скончался на 75-м году жизни. По информации 5-tv.ru, легенда отечественного футбола ушла в окружении близких, дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент «Спартака» выразил соболезнования близким Ярцева.

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