Страшный суд: кинопродюсер Армен Григорян умер во время заседания в Ереване

Кинопродюсер был арестован в середине мая «за оскорбление жителей регионов Армении».

Кинопродюсер Армен Григорян скончался во время заседания суда в Ереване. Об этом РИА Новости рассказала директор службы скорой помощи Тагуи Степанян.

Инцидент также попал на видео. На кадрах заметно, как продюсеру становится плохо, и он теряет сознание, сползая со стула. Не дали ему упасть находившиеся рядом правоохранители. Григоряна вынесли из зала, однако спасти продюсера не удалось.

«Григорян скончался в здании суда», — подтвердила Степанян.

В середине мая продюсер был взят под арест на два месяца «за оскорбление жителей регионов Армении». Его адвокат Рубен Меликян назвал вменявшееся Григоряну деяние непредусмотренным Уголовным кодексом Армении как преступление, а преследование его подзащитного носит политический характер.

Покойный продюсер придерживался пророссийских взглядов и критиковал деятельность властей Армении. В частности, Григорян выступал против сторонников премьера Армении Никола Пашиняна в Ширакской и Араратской областях, предполагая, что такую позицию могут занимать потомки турок.

После этого скандального заявления в Службе национальной безопасности Армении заявили о «публичном унижении» Григоряном национального достоинства населения Ширака и Араратской долины. Он обвинялся по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды».

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