Первым путешественникам из России в Финляндию пришлось понервничать на границе

Пересекать сухопутную границу между странами стало можно без оснований. Но сделать это оказалось не так-то просто.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Наконец-то снят запрет на пересечение сухопутных границ, и обладатели шенгена из Петербурга и Ленинградской области, как до пандемии, потянулись к Финляндии.

Коронавирусные ограничения нарушили привычные маршруты жителей Северо-Запада на два с лишним года. Их отмены ждали не только россияне, но и финны. Легко ли оказалось попасть в Суоми, в числе первых туристов узнала корреспондент «Известий» Елена Норкунайте

«В честь открытия границы, которое должно было состояться 15 числа, я решил взять велосипед и поехать в Финляндию», — рассказал россиянин из туристического автобуса.

Российские туристы с радостью, после долгого перерыва пересекают сухопутную границу с Финляндией. Несмотря на то, что о снятии всех ограничений было объявлено заранее, первым путешественникам пришлось изрядно понервничать этим утром.

Погранслужбы 15 июля работали в режиме ожидания. Пожалуй, это беспрецедентный случай, когда официальной публикации постановления правительства ждали с таким нетерпением. По словам сотрудника одного КПП 30 машин все-таки пришлось развернуть. Лишь в полдень ситуация изменилась, и российские туристы выехали за границу без всяких на то оснований — на экскурсии, отдых и шопинг.

«Когда я позвонил на границу, они сказали, что легковые автомобили возвращают», — признался водитель автобуса Сергей Лукин.

Водители рейсовых автобусов высаживали пассажиров в приграничных населенных пунктах. По инструкции им тоже не положено везти людей на КПП без необходимых документов. Среди тех, кто поехал на удачу рано утром и Дарья Попова

«Пожалуйста, откройте границу, пока мы едем в автобусе!» — призвала девушка.

Она решила доехать хотя бы до Выборга. Причина у нее самая серьезная — любовь. Молодой человек специально прилетел в Лаппеэнранту из Лондона сразу после открытия границ.

«Очень хочу увидеться с любимым! Если не увижусь, то буду рыдать невероятно!» — пригрозила Дарья.

Погранслужбы получили постановление об отмене коронавирусных ограничений в начале 12 часов. И этого момента ждали многие. Для жителей Северо-Запада маршрутные автобусы, которые везут туристов к соседям заграницу в шоптуры или прямиком в аэропорты, пока нельзя назвать переполненными.

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