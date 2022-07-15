Два человека погибли при крушении Ан-2 под Краснодаром
Авиакатастрофа произошла в Новокубанском районе поздним вечером 15 июля.
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
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Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Новокубанском районе Краснодарского края. Как стало известно 5-tv.ru, авиакатастрофа произошла примерно в 23 часа вечера 15 июля. Другие подробности происшествия сейчас устанавливаются.
ОБНОВЛЕНИЕ 23:55
В главке МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что причиной крушения Ан-2 стало его столкновение с линией электропередачи (ЛЭП) при посадке.
Прибывшие на место авиакатастрофы спасатели обнаружили, что возгорания после падения самолета не произошло, разрушения строений тоже нет.
В начале июля 5-tv.ru сообщал, что пропавший больше недели назад Ан-2 нашли на склоне горы.
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