Авиакатастрофа произошла в Новокубанском районе поздним вечером 15 июля.

Два человека погибли при крушении Ан-2 под Краснодаром

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

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Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Новокубанском районе Краснодарского края. Как стало известно 5-tv.ru, авиакатастрофа произошла примерно в 23 часа вечера 15 июля. Другие подробности происшествия сейчас устанавливаются.

ОБНОВЛЕНИЕ 23:55

В главке МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что причиной крушения Ан-2 стало его столкновение с линией электропередачи (ЛЭП) при посадке.

Прибывшие на место авиакатастрофы спасатели обнаружили, что возгорания после падения самолета не произошло, разрушения строений тоже нет.

В начале июля 5-tv.ru сообщал, что пропавший больше недели назад Ан-2 нашли на склоне горы.

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