Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Global Times: США обманули ЕС с помощью призывов вводить санкции против России

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 300

На Западе произошел раскол из-за разного отношения к антироссийским ограничениям. Пока одна его часть вредит своей экономике, вторая потирает руки.

Global Times: США обманули ЕС с помощью призывов вводить санкции против России

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

США обманули ЕС с помощью призывов о введении антироссийских санкций. Ведь Вашингтон испытывает от них меньше ущерба, чем страны Европы. Об этом сообщил журналист Цао Сыци.

«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньший ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — отметил он в статье для газеты Global Times.

По мнению Сыци, на Западе произошел раскол из-за санкций в отношении России. Некоторые страны не так зависимы от экономических связей с Москвой, поэтому выступают за введение новых ограничений. Другие же указывают на вред самой Европе, в случае принятия новых пакетов санкций. Из-за этого ЕС соглашается лишь на символическое воздействие на РФ и уже жалеет о части ранее введенных рестрикций.

«Так называемый седьмой раунд санкций направлен на оказание продолжительного давления на Россию. Такое давление не может прекратиться, как и помощь Украине», — высказался о ситуации директор департамента европейских исследований в Китайском институте международных исследований Цуй Хунцзянь.

Теперь антироссийские ограничения не приносят результата и в первую очередь вредят ЕС, который в результате задумался о честности США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии.

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:47
В Раде нервно заявили о планах Венгрии ввести войска в Закарпатье
6:31
Опубликован «белый список» российских звезд, одобренный в Госдуме
6:23
Музыкальный тест: Это пел Лепс или Агутин?
6:15
Подпольные показы: в Россию начинают заводить голливудское кино
5:59
В Госдуме поддержали идею премировать регионы за борьбу с борщевиком
5:43
Неожиданно! Судмедэксперт назвал причину смерти первой жены Трампа

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям
Бард и телеведущий Леонид Сергеев скончался в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год