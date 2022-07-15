Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Россия ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Россия ввела санкции против 384 членов палаты представителей парламента Японии

Россия ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии

Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Причиной рестрикций стали безосновательные обвинения в адрес России в связи со спецоперацией по защите Донбасса.

Россия ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии, запретив им въезд на свою территорию. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«Принято решение запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии», — говорится в сообщении.

Причиной санкций стала недружественная антироссийская позиция парламентариев и их безосновательные обвинения в адрес России в связи со спецоперацией по защите Донбасса.

Также отмечается, что решение связано с введением в апреле правительством Японии персональных санкций в отношении группы депутатов Госдумы.

В начале июля японское правительство внесло в санкционные списки 90 физических и юридических лиц из РФ и Белоруссии. Новый пакет включает в себя заморозку активов лиц, которые причастны к «дестабилизации обстановки на востоке Украины». Также установлено ограничение на торговлю для 65 российских и 25 белорусских организаций. В мае под ограничения Японии попали еще 70 компаний и 141 гражданин РФ.

Всего с начала «санкционной войны» Япония ввела ограничения в отношении 700 граждан России, ЛНР, ДНР и Белоруссии, а также более 200 компаний и организаций. Вместе с заморозкой активов Япония накладывает ограничения на импорт передовых технологий, запрет на поставки продукции, связанной с военно-промышленным комплексом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что японские пингвины объявили голодовку из-за антироссийских санкций.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

0:37
Накопить и не прогореть: как создать подушку безопасности на черный день
0:16
Пожарные спасли ежика-погорельца в Махачкале
23:55
Активное «переобувание»: Норкин обратил внимание на двуличную тактику Нетребко
23:39
Два человека погибли при крушении Ан-2 под Краснодаром
23:35
Первым путешественникам из России в Финляндию пришлось понервничать на границе
23:23
Садальский отреагировал на присвоение Лепсу звания народного артиста

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Опубликован список погибших при стрельбе в Новошахтинске
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год