Врезался в ЛЭП при посадке: опубликовано видео с места крушения Ан-2 под Краснодаром

В результате авиакатастрофы погибли два человека.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места крушения самолета Ан-2 в Новокубанском районе Краснодарского края, в результате которого погибли два человека.

На кадрах видно, что самолет лежит на крыше среди поваленных деревьев и веток. На обломках видны пятна крови. Рядом с упавшим самолетом работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщал 5-tv.ru, авиакатастрофа произошла поздним вечером 15 июля. В главке МЧС по Краснодарскому краю предварительной причиной крушения Ан-2 назвали столкновение с линией электропередачи (ЛЭП) при посадке.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что возгорания после падения самолета не произошло, разрушения строений тоже нет.

По одной из версий, причиной столкновения Ан-2 с ЛЭП могла стать ошибка пилотирования. Во время захода на посадку пилоты шли ниже глиссады — траектории, по которой снижается самолет.

По факту крушения Ан-2 возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.